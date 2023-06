Les Amis du Bulungu : C’est quoi ton truc ?

Il n’y a pas de frontières ni de barrières quand il s’agit d’apporter son soutien. Pour l’Association « Les Amis du Bulungu pour son développement », l’objectif est d’aider ce territoire de République Démocratique du Congo. Assurer l’intégration sociale et professionnelle des plus démunis, offrir aux enfants les moins favorisés les moyens de se construire un avenir, et surtout éradiquer le travail des enfants.

Une cause qui tient à cœur de Njo Moubiala, porte-parole de l’association, venu transmettre avec émotion son attachement au Bulungu dans la Matinale :