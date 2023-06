L'ASLOCA neuchâteloise demande une allocation énergétique pour les ménages modestes

L'ASLOCA (Association suisse des locataires) neuchâteloise a déposé ce mardi une motion populaire au Grand Conseil pour demander l'introduction d'une allocation énergétique visant à aider les ménages modestes à faire face à la flambée des coûts de l'énergie. Cette proposition fait écho aux préoccupations croissantes de la majorité des Neuchâtelois, dont près de 70 % sont locataires dans le canton.

La motion déposée par l'ASLOCA neuchâteloise met en lumière l'explosion des coûts liés au logement, tels que les prix de l'énergie, la hausse du taux hypothécaire de référence et l'indexation des loyers sur l'IPC (Indice des prix à la consommation), ainsi que la diminution des salaires réels et du pouvoir d'achat. Dans ce contexte, l'association recommande aux locataires de contester les hausses de loyer injustifiées et demande aux autorités de mettre en place un mécanisme de contrôle des loyers.





Un frein à la hausse du prix de l’énergie

La proposition de l'ASLOCA neuchâteloise et des signataires de la motion populaire consiste à instaurer une allocation énergétique accordée aux locataires des classes moyennes et populaires, tant que les prix de l'énergie restent aux niveaux annoncés par les fournisseurs et producteurs. Or une nouvelle hausse de l’ordre de 12% pourrait intervenir l’année prochaine , selon l’Association des entreprises électriques suisses.

Julia Huguenin-Dumittan, secrétaire générale de l'ASLOCA neuchâteloise, suggère que cette allocation pourrait prendre la forme d'une réduction d'impôts pour les personnes concernées ou de bons à faire valoir auprès des fournisseurs d'énergie. Elle souligne également le fait que les locataires sont dépendants du marché de l'énergie, sans aucun contrôle sur la source ou le fournisseur d'énergie, ni même sur l'isolation ou l'état de rénovation de leur logement loué.