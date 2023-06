Cornaux : 2 millions de francs pour un centre de soins

Cornaux délie les cordons de la bourse pour la santé. Le Conseil général a accepté lundi un crédit de 2 millions de francs pour transformer les bâtiments communaux sis à la rue Clos Saint-Pierre 4 et 6. But de l’opération : créer un centre de soins au cœur du village de l’Entre-deux-Lacs. Ce projet verra notamment l’implantation d’un cabinet de physiothérapie et rééducation ainsi qu’un cabinet de dentiste.

Les deux édifices communaux qui actuellement servent de garages et dépôts vont être rénovés de fond en comble en vue de ce projet. Outre les deux cabinets, plusieurs autres espaces seront disponibles et l’exécutif a déjà entrepris des recherches afin de leur trouver des usagers. /jha