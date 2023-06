La Ville de Neuchâtel et transN ne poursuivront pas la Grève Féministe

La Ville de Neuchâtel et l’entreprise de transport transN ne poursuivront pas la Grève féministe. Ils l’ont annoncé ce lundi.

Les autorités neuchâteloises avaient décidé que le tracé de la manifestation du 14 juin passerait, depuis la gare de Neuchâtel, par la ruelle Vaucher pour arriver sur l’avenue du 1er mars, avant de rejoindre la place des Halles. Mais ce parcours a été contesté par les organisatrices.

Le jour-même, face à la taille du cortège, les organisatrices ont décidé de changer d’itinéraire contre l’avis de la Ville. Des milliers de manifestants ont emprunté l’avenue de la Gare.

« Le Ministère Public décidera si l’affaire se poursuit au pénal »

La Ville de Neuchâtel a décidé ce lundi de ne pas porter plainte contre la Grève féministe neuchâteloise. « Nous aurions pu, mais nous voulons surtout calmer le jeu. Il n’y a pas eu de casseurs, ça s’est passé très pacifiquement » explique la présidente du Conseil communal de Neuchâtel, Nicole Baur. Elle ajoute : « J’ai eu peur pour la sécurité des gens au moment où le cortège a été dévié, mais il faut saluer le sang-froid de la sécurité, autant la Police neuchâteloise que la Sécurité publique ont été extrêmement calme et ont très vite sécurisé le parcours. »

Cette décision risque-t-elle de créer un précédent ? Nicole Baur s’en inquiète : « C’est notre grande crainte. Mais ça devrait être celle de toute la société, si on ne respecte pas les décisions d’une collectivité de droit. Lors de ce type d’infraction à la circulation, la Police neuchâteloise en informe le Ministère Public qui est saisi d’une poursuite d’office. Ce sera à lui de décider que faire ».

transN ne prendra pas de mesures

Le trafic de bus a également été impacté. Mais transN ne compte pas non plus agir. Sa responsable communication Aline Odot explique : « Nous avons décidé de ne prendre aucune mesure. Nous sommes utilisateurs de la route, l’autorisation a été donnée par la ville, ce n’est pas à nous de prendre une décision. Et malgré ce rebondissement, la manifestation s’est bien passée, en toute sécurité ». /mde