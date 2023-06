La Fête de la musique retentira à Neuchâtel, Cormondrèche et La Chaux-de-Fonds

Organisée par l’association « Deux mains » promouvant la vie locale et l’association de musiciens « du Bruit qui pense », la fête est indépendante de celle de Neuchâtel. Mais elle a bénéficié de ses conseils et de sa communication. Pour Amaranta Cecchini, « il y a une espèce de terreau à Cormondrèche, où les gens aiment bien faire la fête, et c’est toujours plus sympa de le faire autour d’un évènement culturel comme la Fête de la musique ».





Le retour dans les Montagnes

À La Chaux-de-Fonds, la Fête de la musique fait son retour cette année. En sommeil depuis 2018, elle se tient le samedi 24 juin, de midi à minuit, à la place des Marronniers. C’est la fondation Ton sur Ton qui s’est occupée de la coordination de l’évènement, sur demande de la Ville. Une idée relancée dans le cadre de la candidature de La Chaux-de-Fonds au titre de « Capitale culturelle suisse » pour 2025.

C’est Emilio Vidal, à qui l’on doit notamment la programmation de l’évènement « L’Été au kiosque », qui a été mandaté pour relancer l’évènement. Il s’est approché des labels et autres acteurs du florissant milieu de la musique de La Chaux-de-Fonds. Au final, il propose au public une sélection éclectique de six groupes et artistes, avec des interventions de DJ's entre les concerts. Des stands permettront d’aller à la rencontre de différentes institutions de la ville qui sont actives dans le domaine de la musique.