Grave accident entre Vaumarcus et Grandson

Un sérieux accident de la circulation s’est produit dimanche soir sur l’autoroute A5 entre Grandson et Vaumarcus. Selon la Police cantonale vaudoise, vers 18h45, une voiture et une moto sont entrés en collision latérale. A la suite du choc, le motard, 55 ans, ainsi que sa passagère, âgée de 48 ans, ont été gravement blessés. Ils ont été héliportés au CHUV à Lausanne. Tous deux sont domiciliés dans le canton de Neuchâtel, ainsi que le conducteur de la voiture, âgé de 27 ans. Le Ministère public a ouvert une enquête afin d’éclaircir les circonstances de l’accident. Pour les besoins du constat et de l’intervention, l’autoroute A5 a été fermée direction Neuchâtel jusqu’à 21 heures. /comm-ats-jhi