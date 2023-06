Cornaux : 2 millions de francs pour un centre de santé

Un physio, un dentiste et de la réadaptation à Cornaux. L’exécutif sollicite un crédit de 2 millions de francs pour transformer les bâtiments communaux situés à la rue Clos Saint-Pierre aux numéros 4 et 6. But de l’opération : créer un centre de soins au cœur du village de l’Entre-deux-Lacs. Ce projet qui sera soumis au Conseil général lundi soir a été lancé à la suite de la requête d’un particulier.





Garages et dépôts bientôt transformés ?



Au début de l’année, le Conseil communal de Cornaux a été approché par un cabinet de physiothérapie qui opère dans le village. Ce dernier recherchait des locaux de plus grande taille pour y installer un centre de santé et de réadaptation ainsi qu'un cabinet de dentiste. Séduit par la démarche, l'exécutif a alors constitué un groupe de travail pour trouver une solution au sein de la localité.

Le choix s’est arrêté sur les deux bâtiments communaux cités plus haut qui actuellement servent de garages et dépôts. Ces derniers seront rénovés de fond en comble en vue de cette implantation. Le projet de transformation comprend notamment l'adaptation des locaux pour les cabinets de soins, l’installation d’un ascenseur, la pose d’un réseau de chauffage relié au chauffage à distance ainsi que l’isolation des toitures.







Emplacement idéal selon la Commune



Selon le rapport de l’exécutif, l'emplacement est jugé idéal au sein du village. Le projet est aussi motivé par le développement du futur quartier du Clos, à l’est de Cornaux. Celui-ci comptera des appartements protégés, une crèche et un établissement médico-social (EMS). L’installation de ce centre de santé est d'ailleurs considérée comme « opportune et bénéfique » pour la population, selon les autorités.



Préparer le futur



Outre les deux cabinets, plusieurs autres espaces seront disponibles et l’exécutif a déjà entrepris des recherches afin de leur trouver des usagers. Si le montant des travaux est conséquent pour la Commune de Cornaux, le Conseil communal estime que cet investissement devrait offrir des prestations supérieures à la population dans le futur.



L'avenir du projet sera donc débattu ce lundi soir lors du Conseil général. La séance se tient à 19h à l'Espace ta'tou. /jha