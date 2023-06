Votations fédérales : les résultats à Neuchâtel

« Oui » à la Loi climat

La Loi climat est acceptée à 69,87% dans le canton de Neuchâtel, avec un taux de participation de 36,07%. Quatre communes sur les 27 que compte le canton ont refusé la loi. Les communes comptabilisant le plus de « oui » sont Neuchâtel avec 77,44% ainsi que Rochefort et Saint-Blaise avec 74,45%. Les communes montrant les taux de refus les plus élevés sont La Côte-aux-Fées à 60,66%, Les Verrières à 57,42% et La Brévine à 56,73%.