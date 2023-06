Pro Vélo Neuchâtel a trente ans

Trente bougies pour Pro Vélo Neuchâtel. Un anniversaire fêté samedi à l’issue de la Bourse aux vélos qui s’est tenue au Collège de la promenade à Neuchâtel. L’Association a vu le jour le 17 juin 1993 sous l’appellation « Groupe vélo du Littoral neuchâtelois ». Elle compte aujourd’hui plus de 500 membres. Pro vélo veut défendre les intérêts des cyclistes et assurer la promotion du vélo. La collaboration avec les autorités a beaucoup évolué depuis ses débuts, que ce soit au niveau cantonal, communal et même au niveau de la Confédération, pour pousser le développement des deux-roues. L’association est régulièrement consultée lors de nouveaux aménagements afin d’intégrer la réflexion sur le vélo assez tôt. La population est aussi davantage en demande d’infrastructures pour la bicyclette « et le monde politique est en train de réagir dans la volonté de faire mieux et plus », explique Alessandro Ambühl, co-président de Pro Vélo Neuchâtel.