Retour sur la session d’été avec Serge Jubin

Commission d’enquête parlementaire (CEP) sur la débâcle de Credit Suisse et sa constitution, refus du crédit sur les conteneurs pour les requérants d’asile et ambiance préélectorale… La session d’été des Chambres fédérales s’est terminée ce vendredi matin avec les votes finaux. La création de la CEP fait partie des points forts de cette session. C’est une rareté, a expliqué vendredi dans La Matinale Serge Jubin, correspondant parlementaire. « Ce n’est que la 5e Commission d’enquête parlementaire, la dernière date de 25 ans. (…) Ce qui est important c’est que c’est une femme et une romande qui la présidera, la Fribourgeoise Isabelle Chassot. » Le crédit de près de 133 millions de francs pour des conteneurs pour les requérants d’asile n’a en revanche pas passé la rampe. Certainement « en raison de la communication catastrophique du Secrétariat aux migrations et aussi du timing. Prendre l’asile juste avant une période électorale c’est beaucoup trop sensible ». Les élections fédérales du 22 octobre qui se sont invitées lors de cette session. « Habituellement on cherche à avoir des compromis, des ouvertures pour trouver des solutions. » Ce qui n’a pas été le cas lors de cette session d’été, l’avant-dernière avant cette échéance. « Les positions étaient plus tranchées, radicales (…) pour éviter d’avoir des boulets à trainer en campagne. » /sma