Mieux prendre en charge les jeunes en décrochage

Vers un meilleur suivi des jeunes en décrochage. L’État de Neuchâtel souhaite se doter d’une nouvelle entité en faveur de l’insertion des 15 à 25 ans qui peinent à trouver leur place dans le monde professionnel. Cette réflexion part d’un constat : 34% des jeunes inscrits au chômage ces 5 dernières années n’avaient pas de formation professionnelle.

La nouvelle entité doit permettre d’offrir un suivi le plus personnalisé possible aux bénéficiaires pour qu’ils se forment et construisent un projet professionnel, en réunissant les compétences de sept services et de deux départements. Pour la conseillère d’État à la tête du Département de l’emploi et de la cohésion sociale Florence Nater, il s’agit d’offrir « une porte d’entrée unique » aux jeunes vers les différentes mesures d’accompagnement. Pour bénéficier de ce nouvel outil, il faut être âgé de 15 à 25 ans, ne pas avoir d’emploi et de formation professionnelle. Il faut également ne pas être déjà au bénéfice d’un soutien de l’assurance-invalidité et être en possession d’un titre de séjour.