Michaël Berly s’acclimate à sa nouvelle fonction

Une nouvelle vie pour Michaël Berly. Il occupe depuis le 1er mai le fauteuil de conseiller communal au Locle. L’élu popiste remplace son collègue de parti Denis de la Reussille qui a siégé pendant plus de 26 ans à l’exécutif de la Mère commune. Michaël Berly n’est pas non plus un novice. Il a été conseiller général pendant 19 ans. Il a expliqué vendredi dans La Matinale que son premier mois et demi « a été intensif. Il a fallu comprendre le fonctionnement de la Commune, rencontrer les différentes personnes de l’administration et reprendre les dossiers en cours ». Deux grands dossiers attendent justement Michaël Berly d’ici la fin de l’année. Le premier concerne la promotion et la communication. « On va essayer d’attirer de nouveaux habitants. On va faire une campagne avec un partenaire pour promouvoir Le Locle. » Le deuxième concerne le changement du système de filtration de l’eau à la piscine du Communal. « On va en profiter pour refaire de nouveaux vestiaires pour la piscine et pour la patinoire ». /sma