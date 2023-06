Les ateliers STOP SUICIDE sont profitables aux jeunes Neuchâtelois

Si ces ateliers ont été introduits en 2021, c’est qu’une enquête sur la victimisation et la délinquance chez les jeunes, menée par le service de l’enseignement obligatoire et la Police neuchâteloise, avait révélé d’importantes difficultés en matière de harcèlement et de risque suicidaire.

La situation s’est encore aggravée durant la pandémie de Covid-19. Selon des chiffres à l’échelle nationale de l’Office fédéral de la statistique, entre 2020 et 2021, les tentatives de suicide chez les filles de moins de 18 ans ont augmenté de 38% et les hospitalisations pour tentative de suicide chez les 10-24 ans tous sexes confondus ont progressé de 26%. Pour la première fois, le suicide est la première cause d’hospitalisation chez les jeunes.