Pas de toboggans au Nid-du-Crô

L’été se fera sans toboggans aux Piscines du Nid-du-Crô à Neuchâtel. Une des infrastructures reines des bassins extérieurs est absente cette saison. Elle a été démontée, environ un mois avant l’ouverture qui a eu lieu à la mi-mai.

La décision a été prise pour des raisons de sécurité. Vieille de plus de trente ans, l’installation avait atteint la limite d’âge. Elle était usée, inconfortable, présentait des fissures visibles dans la coque. Qui plus est, selon des professionnels qui ont inspecté l’infrastructure, elle ne pouvait plus faire l’objet de réparations. Le Conseil communal a jugé que le risque d’accident était réel et qu’il valait mieux tout démonter. Démonter et pas uniquement fermer, parce qu’en se contentant de fermer l’accès, cela aurait pu susciter des tentations et des situations délicates.

Si on en est arrivé là, c’est aussi parce qu’en septembre dernier, le projet de nouveau toboggan du Nid-du-Crô s’est heurté à de fortes résistances de la part du législatif. Assortie d’un crédit de 878'000 francs, l’installation en spirale proposée par le Conseil communal a été jugée trop chère. L’exécutif a préféré retirer son rapport et revoir sa copie.





Un rapport global

Mais à présent, les choses se compliquent. Pour des raisons d’ancienneté, mais aussi de conception, les piscines du Nid-du-Crô sont un gouffre à énergie. Alors que les tarifs de l’électricité et du gaz crèvent le plafond, elles coûtent très cher à la Ville. Dès lors, elles constituent la première priorité du programme d’assainissement énergétique de la Ville.

C’est tout le site qui doit à présent être revu dans sa globalité. En y intégrant cet aspect énergétique, les toboggans, mais aussi en explorant d’autres aspects, comme l’installation de capteurs solaires thermiques, la réfection de la toiture inclinée, une couverture pour éviter les pertes de chaleur dans le bassin de 50 mètres, ou encore l’assainissement de la pataugeoire.