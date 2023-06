« Nous sommes les voix de celles qui n’en ont pas »

Du respect, du temps, de l’argent. Au centre des dix revendications nationales, on retrouve le même message : l’égalité. Et cela passe notamment, pour le collectif de la grève féministe, par des salaires égaux, l’élimination des violences sexistes et sexuelles, un congé parental d’une année, etc.

Au niveau cantonal, trois revendications sont ciblées sur le secteur de l’enfance. Un salaire minimum de 5000 CHF, plus d’encadrement et plus de mètres carrés pour les enfants et une formation continue pour les travailleurs du secteur. Le contexte est important : une révision de la loi sur l’accueil de l’enfance va être présentée au Grand Conseil cet automne.