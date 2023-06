Le Watt Air Jump sous sa forme actuelle a vécu

Des changements en vue pour le Watt Air Jump Festival. La manifestation qui se tient sur la plage de Saint-Blaise début août n’aura pas lieu cette année. Et son futur est encore flou. Les membres de l’association se sont réunis mardi soir pour évoquer l’avenir. Rien de concret n’en est pour l’instant ressorti. Gaëtan Bossion, le trésorier de la manifestation, a indiqué mercredi dans La Matinale qu’il était trop tôt aujourd’hui pour se projeter sur l’année prochaine. « Pour être 100% honnête, le Watt Air Jump sous sa forme depuis dix éditions a vécu et ne pourra plus être fait de la même manière. Maintenant, de quoi sera fait le futur, je n’ai pas de boule de cristal ». L’année dernière, le festival a fêté sa dixième édition et pour l’occasion, les organisateurs ont mis le paquet. Reconduire cette année un tel dispositif n'était pas possible, d’autant plus que le Covid a eu des incidences sur la trésorerie du Watt Air Jump. Une année sans festival ne veut pas dire sans frais. Le stockage du matériel coute entre 20'000 et 25'000 francs par année. Les organisateurs n’ont pas voulu prendre de risque financier d’autant plus « que le Watt Air Jump est un peu maudit par la météo. On a rarement eu trois jours de beaux ». Quant à faire un festival plus petit, la question s’est posée. Mais « au-delà de nos fidèles festivaliers (…) est-ce que les autres auraient suivi ? Est-ce que les gens ne s’attendent pas toujours à la même chose ou plus grand ?» Les organisateurs devraient décider très prochainement de la forme que prendra la manifestation l’année prochaine et si elle aura lieu. /sma