Ruée sur les passeports avant l’été

Un passeport pour rentrer au Royaume-Uni

Dernier point et non des moindres : en raison du Brexit, le Royaume-Uni ne permet plus aux Suisses de pénétrer sur son territoire sans passeport alors que la carte d’identité était suffisante jusqu’en octobre 2021. De nombreux ressortissants helvétiques se sont fait piéger par ce changement qui peut être pénalisant, surtout en situation de transit.