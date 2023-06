Lecture et Compagnie : C’est quoi ton truc ?

On aime dire qu’une association, ce sont des gens qui offrent de leur temps pour les autres. Avec Lecture et Compagnie Neuchâtel, c’est exactement leur principe de base. Depuis 25 ans, plus de 50 bénévoles sont actifs sur le canton de Neuchâtel pour offrir leurs yeux à ceux qui n’ont plus l’occasion de lire. Un lien qui permet également de rompre l’isolement social, comme nous l’explique la présidente de l'association, Valérie Clauss, dans La Matinale :