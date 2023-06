Entre colère et dépit, les agriculteurs redoutent l’arrivée du loup

Le Canton de Neuchâtel se prépare à l’arrivée du loup. Comment protéger les animaux de rente, quelles indemnisations pour les bêtes tuées ou blessés, comment se comporter en cas d’attaque ? Autant de questions abordées lundi soir à La Sagne lors d’une séance d’information organisée par le Département de l’environnement. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y avait beaucoup d’émotion. Les agriculteurs n’ont pas leur langue dans la poche, ils ont sorti les crocs et se sont exprimés avec leur cœur : « On parle d’un animal qu’on ne veut même pas voir en photo », « d’un indésirable », « zéro tolérance pour le loup », « zéro loup, zéro problème », « ne pas faire pâturer nos bêtes dans une zone à risque, hors de question ! Ma foi, ça sera le prix à payer d’avoir de temps en temps un cadavre pour pouvoir le tirer ». Voilà quelques pics entendus lors de cette séance qui a réuni un peu plus de 40 personnes.







Un mélange d’inquiétude, de désarroi, de dépit et de colère

Agriculteur à La Sagne, Raymond Béguin, estime que ses pairs sont mis devant le fait accompli. « Cette soirée n’était pas faite pour savoir si on veut le loup ou pas, mais pour voir quelles mesures on pourrait prendre. Vous prenez n’importe quelle tranche de la population, travailler plus, gagner moins, perdre des animaux et être atteint dans sa santé, personne ne le tolèrerait ».