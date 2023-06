Un trottoir supprimé au nom de la sécurité

Un trottoir en moins au Landeron. Sur un tronçon de la route de Berne, l’aménagement a récemment été supprimé et remplacé par un terre-plein. Cette transformation a suscité la perplexité d’un auditeur, qui a contacté la rédaction de RTN. Il s’étonnait de voir disparaître cette voie piétonnière qui permet de relier à pied le giratoire des Communes au pont de St-Jean.

La décision émane du Conseil communal. Dans le cadre du réaménagement de la route cantonale aux abords de l’ouvrage qui enjambe la Thielle, le Service des ponts et chaussées a demandé à l’exécutif s’il souhaitait profiter du chantier pour procéder à une intervention sur ce trottoir, sous responsabilité communale. C’est là que la décision a été prise de le supprimer, sur une longueur d’environ 80 mètres.





Un risque pour les piétons

Selon le chef du dicastère de l’urbanisme Jean-Claude Egger, la principale raison de ce choix est la sécurité. La modification des règles de circulation sur ce tronçon, tant pour les voitures que pour les cycles, pouvait mener à des situations problématiques et représenter un risque pour les piétons. Il n’y a en revanche pas de motif économique : l’entretien du terre-plein reste à charge de la commune, et s’il y a une économie réalisée, elle est difficile à chiffrer et vraisemblablement minime.

Pour le Conseil communal, cette décision se justifiait d’autant plus que cet axe n’est pas très fréquenté et qu’il existe un autre itinéraire pour les piétons, via la vieille ville, qui se prolonge sur le pont de St-Jean. Ces prochains mois, un aménagement va être mis en place pour rendre cette solution plus lisible, grâce à la pose d’un panneau ou d’une barrière. Jusqu’ici, cette décision n’a pas provoqué de polémique particulière au sein de la population, selon l’exécutif. /jhi