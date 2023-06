Remise de 11 Prix suisses de l'art et 17 Prix suisses de design

L'Office fédéral de la culture remet à nouveau cette année 11 Prix suisses d'art et 17 Prix suisses de design. Plusieurs créateurs romands, figurent parmi les lauréats de ces prix dotés de 25'000 francs chacun. Les Swiss Art Awards seront distribués lundi en fin d'après-midi en présence du conseiller fédéral Alain Berset. Mardi, ce sont les Swiss Design Awards qui seront remis. Lors des deux cérémonies, les lauréats déjà connus des Grands Prix d'art/Prix Meret Oppenheim doivent recevoir leurs distinctions.

Les oeuvres des lauréats sont exposées pendant Art Basel, la foire consacrée à l'art contemporain, précise lundi l'Office fédéral de la culture dans un communiqué.





Lauréats romands

Les 11 Prix suisses de l'art vont à l'atelier lausannois detritus (Bastian Marzoli et Claire Logoz) pour l'architecture et à Bureaucracy Studies, également à Lausanne, dans la catégorie « Critique, édition, exposition ».

Cinq Romands sont récompensés dans la catégorie « art ». Il s'agit de la Neuchâteloise Natacha Donze, qui vit et travaille à Lausanne, du collectif genevois RM et du duo Maria Guta & Lauren Huret, basé à Neuchâtel et Genève, du Fribourgeois établi à Paris Guillaume Dénerveaud et de la Lausannoise basée à Genève Giulia Essyad.

Outre Sarine et à l'étranger, des récompenses ont été décernées à Anne Fellner, Mona Filleul, Nils Amadeus Lange et Latefa Wiersch.





Textile, graphisme, photo

Les prix de design 2023 ont quant à eux été attribués, dans la catégorie design textile et mode, à Sherylin Birth, qui vit et travaille entre Lugano et Lausanne, Anastasia Bull, Rafael Edem Kouto, Yvonne Reichmuth, ainsi qu'à Martin Schlegel (TDS Textildruckerei Arbon/TG).

Le duo Pauline Mayor et Loïc Volkart, basé à Lausanne, est récompensé dans la catégorie Graphisme, tout comme Chiachi Chao, Ben Ganz et le zweikommasieben Magazin (Dorothee Dähler et Kaj Lehmann). En matière de Médiation et scénographie, c'est le duo valdo-genevois « Front Row » (Tara Mabial et Camille Farrah Buhler) qui reçoit le prix.

En photographie, le prix revient à la Fribourgeoise établie à Lausanne Laurence Kubski, au Parisien Thaddé Comar et à la St-Galloise Tamara Janes. En matière de design de produits, il est décerné au Biennois d'adoption Dimitri Bähler et au duo Borgmann Clopath. Enfin, la récompense dans le domaine de recherche en design revient à Dimitri Reist et à Salvatore Vitale.





Etienne Delessert

Le Concours suisse d'art, organisé chaque année depuis 1899, est le plus ancien concours d'art au monde. Ses lauréats avaient été annoncés début mars. Il s'agit de deux Lausannois, l'illustrateur Etienne Delessert et l'historienne de l'art Chantal Prod'Hom, ainsi que de la conceptrice de produits bâloise Eleonore Peduzzi Riva.

De son côté, le Grand Prix suisse d'art/Prix Meret Oppenheim a été créé en 2001. Ses lauréats sont cette année l'artiste Uriel Orlow, le collectif d'architectes Parity Group et l'historien de l'art et expert de l'architecture Stanislaus von Moos. /ats-jad