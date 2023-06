Nouvelle étape pour la salle d’escalade du Locle

Moins volumineux et meilleur marché. Les initiateurs d’une salle d’escalade au Locle ont revu leur projet à la baisse. Les plans ont été déposés à l’administration communale et l’enquête publique est ouverte jusqu’au 10 juillet.

La première mouture n’avait pas pu se concrétiser, faute de moyens financiers. Elle avait aussi suscité une pluie d’oppositions de la part du voisinage, mais toutes avaient été levées.

Les nouveaux porteurs du projet, Camille Guignard et Cyril Montandon, ont travaillé à réduire le budget. Ils l’ont fait passer de 2,3 à 1,3 million de francs. Conséquence: le volume du bâtiment a été réduit d’un tiers et accueillera des blocs plutôt qu’une salle de voies. La cafétéria et la terrasse ont survécu à la cure de minceur et le financement a été trouvé.

Entre le projet initial et celui actuellement à l’enquête, ses responsables ne sont pas allés discuter directement avec les riverains. Ils ont organisé diverses séances qui ne se sont pas forcément bien passées, explique Camille Guignard.