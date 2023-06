Difficile d’éviter le chaos lorsque les tunnels sous la Ville sont fermés

Le téléphone de RTN sonne, un accident est signalé dans les tunnels sous la Ville de Neuchâtel. Une situation qui se présente régulièrement et qui entraîne bien souvent d’importants bouchons surtout quand l’autoroute doit être fermée aux heures de pointe pour les besoins de l’intervention. Vendredi dernier en fin de journée, le cas s’est produit et vous avez été nombreux à avoir été impactés. Plus d’une heure de patience et d’énervement pour certains avant d’arriver à destination.



Comment la Police neuchâteloise gère-t-elle ces situations ? Elle répond à RTN :







Quel dispositif peut être mis en place pour limiter les effets d’une fermeture d’un tronçon d’une partie des tunnels sous la Ville ? « Malheureusement, nous n’avons pas de solution miracle », répond Georges-André Lozouet. Le porte-parole de la Police neuchâteloise explique que dès qu’un accident est signalé, « le Service communal de la sécurité et ses agents, lorsqu’ils le peuvent, vont mettre en place un dispositif pour fluidifier le trafic. Mais cela n’est pas toujours possible ».







Pourquoi ne pas faire clignoter les feux de signalisation en ville de Neuchâtel et réguler le trafic avec des patrouilles de policiers ?

« Si on a du personnel à disposition, qu’on arrive à le synchroniser et le mettre en place suffisamment tôt, oui nous allons le faire », précise Georges-André Lozouet. « Mais c’est souvent difficile aux heures de pointe et lorsque nos services sont passablement occupés. C’est un problème omniprésent et contre lequel on ne peut malheureusement pas faire grand-chose au vu de la densité du trafic ».