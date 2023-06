Concessions radios-TV: 38 places pour 51 candidats

L'Ofcom a reçu 51 candidatures pour 38 concessions à attribuer lors de la mise au concours des droits de diffusion pour des radios locales et des télévisions régionales. La concurrence fait rage notamment dans la région genevoise et pour Bienne et le Jura bernois.

Des candidatures concurrentes ont été reçues dans onze zones de desserte et seront soumises aux cantons pour consultation, indique lundi l'Office fédéral de la communication (Ofcom).

Pour la zone de desserte de Genève, deux dossiers se font face pour les concessions concernant les radios locales complémentaires sans but lucratif: celui de l'Association Radio Cité avec Radio Cité d'un côté et de l'Association Radio Vostok avec Radio Vostok de l'autre.

L'enjeu est fort pour les télévisions régionales: pour Genève toujours, Léman Bleu est opposé à M Le Média (via Millennium Média Groupe). Et pour Bienne/Jura bernois, TeleBielingue se voit concurrencé par Canal Alpha qui veut se lancer avec Canal B.

/ATS