La compagnie neuchâteloise de théâtre amateur « La Mouette » en haut du palmarès

Cette finale est également l’occasion de surpasser certains clichés sur le théâtre amateur. « Je trouve intéressant de pouvoir montrer aux gens qui ont l’habitude de voir du théâtre, et à ceux qui ont moins l’habitude, la variété de ce que l’on fait. Les amateurs se forment de plus en plus et engagent parfois des professionnels », souligne la présidente.