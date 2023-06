Conter la diversité culturelle

C’est l’histoire de la naissance d’un enfant blanc, dans une famille d’Afrique noire… Voici l’une des intrigues proposées aux jeunes et leurs familles venus assister à la première « action contes » ce samedi au Muzoo à La Chaux-de-Fonds. Organisé par Pro Junior Arc jurassien, l’événement a pour but de promouvoir le vivre-ensemble de manière conviviale pour favoriser l’ouverture des enfants à d’autres cultures.

Cette action gratuite et ouverte à tous s’inscrit dans le projet Kululeko de Pro Junior Arc jurassien, un projet de sensibilisation des enfants et des jeunes aux questions de discriminations et de racisme né en 2014. Dans ce cadre, deux actions ont été développées : des ateliers ludiques et pédagogiques dans les classes de secondaire 1 (12 à 20 ans), ainsi que cette action contes, accessible dès 4 ans.

« Les enfants et les familles sont généralement très enthousiastes. Il est important de pouvoir aborder ces thématiques dans l’espace public gratuitement », explique la cheffe du projet Kululeko, Théa Jean-Petit-Matile.