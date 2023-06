Une exposition explore la relation entre l'homme et la plante de tabac

L'idée de rétro-ingénierie ne se limite pas à son sens littéral, qui consiste à étudier un objet pour en comprendre le fonctionnement et la méthode de fabrication. Elle évoque également l'idée d'un retour en arrière, d'un potentiel déroulement de l'histoire. Ximena Garrido-Lecca inverse ainsi la fonction de cette machine, la transformant en un objet non productif et proposant de lui attribuer une dimension plus mystique.

L’exposition « Reverse Engineering » sera ouverte du 10 juin au 6 août. /dsa