Plus de temps à Muzoo

Pour faire face à une forte affluence et permettre aux visiteurs de profiter des lieux, Muzoo a décidé de fermer plus tard les portes du musée, du vivarium, de la boutique, de la terrasse et de la cafétéria entre le 21 juin et le 21 septembre. Les visiteurs pourront profiter des lieux de 10h à 17h45, du mardi au dimanche, selon un communiqué diffusé ce vendredi.

Les heures d’ouverture estivales du parc zoologique restent les mêmes, de 8h à 18h, tous les jours. /comm-cwi