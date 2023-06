Le SCAV et l’hôtellerie-restauration veulent mettre fin aux tensions

Treize règles à suivre pour vivre des contrôles plus sereins. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Hôtellerie Suisse Neuchâtel-Jura et GastroNeuchâtel ont dévoilé leur charte des « bonnes pratiques » destinées aux différents acteurs du milieu. Ce guide comprend treize recommandations et doit permettre d’apaiser les tensions observées ces dernières années lors des contrôles du SCAV au sein des établissements. Des frictions « exacerbées par la pandémie », selon Pierre-François Gobat, chef du Service de la consommation et des affaires vétérinaires.