L’aventure de Vegi Crispy pourrait se poursuivre

Vegi Crispy, l’entreprise créée par six étudiants du lycée Jean-Piaget à Neuchâtel, n’est pas vouée à disparaitre. Les instigateurs de cette mini-entreprise qui produit des chips de panais a vu le jour dans le cadre du programme Young Entreprise Switzerland (YES) souhaitent poursuivre l’aventure en confiant la production de ces chips de légumes à des associations. Vegi Crispy a été récompensée le week-end dernier à Zurich. Elle a remporté le prix Best Presentation Award, de la meilleure présentation, lors de la finale nationale qui opposait 25 mini-entreprises. L’équipe a été épaulée tout au long de l’année par un mentor. Manon Nicolet-dit-Felix a expliqué vendredi, dans La Matinale RTN, qu’il y avait beaucoup de choses à faire. « Principalement dans le cadre du YES, on a eu pas mal de documents à rendre, comme une vraie entreprise. (…) On doit être très présent sur les réseaux sociaux et on doit créer notre site internet. A côté de cela, il y a tout ce qui concerne le design ». Les six jeunes souhaitent continuer l’aventure en dehors du cadre du lycée. Ils ne pourront rien produire cet été « parce que le panais ne se récolte pas en Suisse en été. Mais on reviendra en août-septembre. (…) Le but c’est de déléguer la production, donc de travailler avec des associations pour qu’on puisse se consacrer à tout ce qui est vente et marketing. » /sma