Ils ont dit oui à Laténa

Une étape déterminante vers la fusion du Bas-Lac. Jeudi soir, les Conseils généraux d’Enges, Hauterive, St-Blaise et La Tène se sont penchés sur le projet de convention de fusion destiné à donner naissance à la nouvelle commune de Laténa. Toutes ont accepté le rapport. Les législatifs d’Enges et Hauterive ont validé le texte à l’unanimité. A St-Blaise, c’est 23 oui, 2 non et 4 abstentions. Du côté de La Tène, les élus ont accepté l’objet par 33 oui contre 1 non et 2 abstentions.

Les quatre Conseils communaux concernés avaient déjà signé ce projet de convention de fusion le 8 mai. La population est appelée à se prononcer le dimanche 26 novembre 2023.







La question fiscale



Dans l’intervalle, un autre vote pourrait perturber le processus. En raison du dépôt d’un référendum, le 18 juin, les citoyennes et les citoyens de St-Blaise vont voter sur la hausse du coefficient fiscal communal, de 66 à 68 points. Jusqu’ici, les St-Blaisois ont toujours refusé une telle augmentation. Or, le barème fiscal déterminé pour la naissance de Laténa est justement de 68 points. Entre ce processus de regroupement et la question fiscale, les deux enjeux pourraient se confondre. /jhi