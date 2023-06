Le collège des Parcs sous protection

Près de 300'000 francs de subvention provisoire, c’est ce qu’a accordé le Conseil d’État à la Ville de Neuchâtel pour les travaux extérieurs et intérieurs du collège des Parcs à Neuchâtel. Il a par ailleurs mis le bâtiment sous protection, précise le canton dans un communiqué diffusé ce jeudi.

L’édifice a été construit en 1912-1914 par Robert Convert et Charles Philippin, architectes à Neuchâtel, pour la Commune. « Cet imposant collège urbain présente de fortes composantes Heimatstil et des éléments Art nouveau. À l’intérieur, tout est mis en œuvre pour répondre aux exigences pédagogiques et hygiénistes les plus modernes à l’époque. » /comm-cwi