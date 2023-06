Neuchâtel célèbre la paix

La Vue-des-Alpes transformée en lieu de paix ce mercredi. Dès 14h, le Groupe cantonal neuchâtelois de dialogue interreligieux (DINE) organise une cérémonie. Elle s’inscrit dans le cadre du 175e anniversaire de la République et du 25e de la pose de la plaque « Ensemble pour la paix ». Elle avait été signée, en 1998, par les juifs, les chrétiens et les musulmans. Bertrand Leitenberg, représentant de la communauté israélite, a indiqué mercredi dans La Matinale que le DINE « a envie de faire savoir que la religion n’est pas seulement synonyme de conflits, mais elle peut tout à fait être un lieu de discussion et d’échanges avec un message de paix. Et cette plaque est parfaite pour cela. » En ce qui concerne les guerres de religions, les membres du Groupe cantonal neuchâtelois de dialogue interreligieux les abordent, « mais notre but c’est d’être en paix dans le canton de Neuchâtel. (…) Ça ne veut pas dire qu’on n’en parle pas, ça ne veut pas dire qu’on se les cache, mais on sait qu’on ne pourra pas les résoudre. Chacun à ses points de vue, mais chacun a aussi sa place ». La cérémonie interreligieuse se tient dès 14h à La Vue-des-Alpes. Elle est ouverte à tous. Le conseiller d’État Laurent Kurth et différents représentants des communautés religieuses prendront la parole. /sma