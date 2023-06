Le chômage continue sa baisse en mai

Le nombre de chômeurs a baissé en mai dans le canton de Neuchâtel. Le taux de chômage a atteint un « niveau historiquement bas » selon un communiqué diffusé mercredi matin. Ce chiffre a diminué de 0,1 point par rapport au mois précédent pour s'établir à 2,5%. Des diminutions sont observées dans toutes les tranches d’âges.

Une baisse de 52 chômeurs a été constatée. Au total, le nombre de chômeurs s’élève à 2'225 personnes. Les secteurs de l’hébergement et restauration ainsi que de la construction ont été les plus marqués par le recul du chômage.

Le taux de chômage s’est fixé à 2,7% dans la région du Littoral, à 2,7% dans la région du Val-de-Travers, à 2,5% dans la région des Montagnes, et à 1,3% dans la région du Val-de-Ruz.

Au niveau national et en Suisse romande, une diminution de 0,1 point a également été constatée, et le taux de chômage s’inscrit respectivement à 1,9% et 2,8%. /comm-mma