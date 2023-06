Le SCAN s’engage davantage en faveur de la sécurité des deux-roues

Ce dimanche 11 juin, les passionnés de motos auront rendez-vous au Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) pour la 9e Journée des motards. Organisée en collaboration avec la Police neuchâteloise, cette manifestation vise à promouvoir la sécurité routière et à sensibiliser les motocyclistes aux bonnes pratiques sur les routes. Cet événement s'inscrit dans la continuité des actions de prévention menées par le SCAN tout au long de l'année 2022.





Recommandations et cours subventionnés

En parallèle de la Journée des motards, le SCAN souhaite accompagner au mieux les futurs motocyclistes dans leur formation à la conduite d'un deux-roues. Pour ce faire, l'organisme a mis en ligne sur son site internet six précieux conseils pour une formation optimale. Ces recommandations ont pour but de préparer les candidats à l'examen pratique du permis de conduire moto et à renforcer leur sécurité sur la route.