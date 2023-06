L'ancien président de la Banque nationale suisse (BNS), Jean Studer, quitte le groupe d'experts en stabilité des banques. Il passe la main à l'économiste Yvan Lengwiler.

Cette décision intervient moins de trois semaines après l'annonce de la nomination de l'ex-conseiller d'Etat neuchâtelois à la présidence du groupe d'experts sur les banques « too big to fail ». Jean Studer a fait savoir à la conseillère fédérale Karin Keller Sutter qu'il renonçait à ses fonctions pour des raisons professionnelles qui ne sont en rien liées à l'activité du groupe.

C'est ce qu'a indiqué le Département fédéral des finances (DFF) lundi, sans donner davantage de précisions sur les raisons de ce départ. Yvan Lengwiler, professeur en économie nationale à l'Université de Bâle, a été nommé pour lui succéder. Ce spécialiste de la réglementation des marchés financiers et de la politique monétaire a aussi été membre du conseil d'administration de la FINMA.

Le groupe d'experts accueille en outre un nouveau membre en la personne de Rudolf Sigg. Il a assumé jusqu'à ce printemps les fonctions de responsable des finances (CFO) et membre de la direction générale de la Banque cantonale de Zurich.





Un rapport d'ici la mi-août

Constitué de spécialistes des secteurs scientifique, bancaire et économique, le groupe est chargé d'examiner le rôle joué par les banques et le cadre étatique dans le maintien de la stabilité de la place financière suisse. Il présentera les résultats de son travail dans un rapport au DFF d'ici à la mi-août 2023.

Ce document servira de base au rapport sur les banques d'importance systémique et aux réponses que donnera le Conseil fédéral aux divers postulats déposés au Parlement lors de la session extraordinaire sur Credit Suisse, attendues en avril 2024.

La décision de créer ce groupe d'experts fait suite à la décision prise à la fin du mois de mars 2023 par le Conseil fédéral de procéder à un examen approfondi de l'acquisition de Credit Suisse par UBS et de la réglementation « too big to fail ». /ats-jad