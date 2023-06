C’est l’heure de ramener sa fraise

Elle est belle, rouge, petite ou grande, savoureuse et juteuse, petits et grands l’adorent. La fraise se récolte en ce moment. Le champ d’auto-cueillette de « Daniele & Schafroth fraises » à Wavre grouille de petites mains ces jours. Le maraîcher et l’agriculteur proposent maintenant depuis cinq ans aux gens de la région une parcelle de deux hectares et demi où sept jours sur sept ils peuvent venir remplir leur panier. Et cette année, la récolte de fraises, qui a commencé le 29 mai, s’annonce particulièrement juteuse comme l’affirme Patrick Schafroth, agriculteur et co-responsable du domaine. « C’est juste extraordinaire. Toutes les conditions sont réunies depuis ce printemps ».