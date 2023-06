Votations du 18 juin : l’imposition minimale de l’OCDE

RTN se plonge dans les votations fédérales cette semaine. Le 18 juin se tiennent des scrutins communaux, cantonaux mais aussi nationaux. Trois objets sont soumis au vote au niveau fédéral : la mise en œuvre du projet de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur l’imposition des grandes entreprises, le référendum contre la loi sur le climat et celui contre la loi COVID-19. Entre lundi et mercredi nos correspondants parlementaires se penchent sur ces différents objets et ouvrent le bal ce lundi avec le projet d’imposition de l’OCDE.

La Suisse doit-elle s’aligner sur les autres pays et taxer à 15% les multinationales ? Le projet vise à harmoniser l’imposition des grandes entreprises internationales, pour limiter la concurrence entre les États et répartir plus équitablement les recettes fiscales. Près de 140 pays se sont engagés dans cette voie. Le résumé des enjeux par notre correspondante parlementaire Marie Vuilleumier :