Raphaël Nuzzolo : « Je remercie les supporters »

22 ans au plus haut niveau entre Neuchâtel Xamax et Young Boys : c’est résumer très brièvement – pour ne pas dire trop – le parcours de Raphaël Nuzzolo. À bientôt 40 ans, le footballeur « rouge et noir » a donc rangé ses souliers à crampons samedi soir au terme d’un ultime baroud d’honneur avec son club de cœur.

Raphaël Nuzzolo était l’invité de La Matinale ce lundi. Le meilleur buteur de l’histoire de Neuchâtel Xamax est notamment revenu sur les plus grands moments de sa carrière. Il parle Coupe d’Europe, « Remontada » contre Aarau bien qu’il n’ait pas joué, ou encore de ses deux coups-francs extraordinaires transformés contre Lugano. L'intégrale de son interview: