Le fantastique envahit la Tour des prisons

Une tour du fantastique à Neuchâtel. Le Canton, la Ville, le NIFFF et John Howe s’allient pour proposer un espace d’exposition, de création et d’innovation dans l’ancien complexe des prisons. Ce nouveau pôle dédié au genre ouvrira ses portes en 2025. Le public pourra y découvrir les œuvres originales de l’artiste. John Howe, connu du grand public pour ses illustrations de l’univers de J.R.R. Tolkien, a en effet légué son fond à la Ville de Neuchâtel. Un trésor qui servira de base au nouveau lieu.

L’objectif va cependant plus loin que de faire de cette Tour du fantastique un simple musée. Très engagé dans le projet, l’artiste le conçoit également comme un lieu d’incubation de jeunes talents : « Ces anciennes prisons ne peuvent plus servir leur désignation d’origine, mais peuvent héberger la réflexion, le voyage merveilleux, l’évasion ; devenir lieu de rencontre, d’émulation et de création, pour profiter de toutes les compétences présentes dans la région ». Pour se faire, des résidences artistiques seront mises à disposition. Il sera également possible de voir l’artiste d’origine canadienne au travail.