Une balade autour de l’eau avec 1000m d’auteur(e)s

Au fil des murs et de l’eau, deux comédiennes, Garance La Fata et Élise Perrin liront des fragments de romans de Jean-Pierre Bregnard, Claude Darbellay, Claude-Eric Hippenmeyer, Odile Cornuz, Antoinette Rychner, Thomas Sandoz et Jean-Bernard Vuillème, un inédit de Fanny Wobmann, des extraits de pièces de théâtre de Valérie Poirier et d’Yves Robert et un article poétique d’Hélène Bezençon.

La promenade littéraire et patrimoniale est prévue pour durer deux heures et aura lieu par tous les temps. Le rendez-vous est fixé le 10 juin à 14h sur la place des Brigades Internationales. /cwi