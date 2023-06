Un département du CSEM à Neuchâtel pourrait s'implanter à Berne

Un département du CSEM, le Centre suisse d'électronique et de microtechnique à Neuchâtel, pourrait s'implanter à Berne. Après le gouvernement bernois, c'est au tour de la commission des finances du Grand Conseil d'apporter son soutien à ce projet.

Cette commission propose donc au Parlement d'approuver le crédit d'un montant total de 11,5 millions de francs pour la mise en place de ce pôle de recherche. Ce département de recherche en santé numérique du CSEM serait implanté sur le campus de l'Hôpital universitaire de l'Ile.

Cet emplacement lui permettrait de collaborer avec ses partenaires déjà présents, renforçant le site médical bernois, estime le canton de Berne. Le but est de combiner les compétences de l'Hôpital de l'Ile et de l'Université de Berne dans le domaine de la recherche médicale et clinique avec celles du CSEM en matière de microélectronique et du prototypage.

Le CSEM SA est un centre technologique suisse dédié à la recherche industrielle dans le domaine des microtechnologies et des nanotechnologies. Il a pour mission de développer des technologies de pointe au niveau mondial et de les transférer dans le secteur industriel pour renforcer la compétitivité de la Suisse, rappelle le canton de Berne dans un communiqué. /ats-sbe