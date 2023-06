frigemo répond aux critiques

Face aux critiques, l’entreprise frigemo défend son projet d’entrepôt frigorifique à Cressier. Au terme de la procédure de mise à l’enquête publique, le 17 avril, environ 80 oppositions ont été déposées contre le frigo géant envisagé par le groupe alimentaire bernois. L’entreprise souhaite se doter d’un nouveau dépôt, afin de stocker toute la production de produits à base de pommes de terre du site, sans avoir à recourir à des stockages externes, comme elle le fait actuellement. Cela devrait assurer la présence à long terme de frigemo dans la commune neuchâteloise.





Plusieurs critiques formulées

C’est l’aspect du bâtiment, son intégration dans le village et surtout ses dimensions qui suscitent le mécontentement. Selon les premières projections, il est possible que l’entrepôt mesure plus d’une trentaine de mètres de haut. Jörg Habegger, responsable des centres de production de frigemo, relève qu’en-dehors du positionnement du bâtiment, aucun aspect n’est arrêté pour le moment. Tout cela sera fixé dans un projet de détail. Le groupe juge qu’en l’état, le projet correspond aux intentions esquissées au sein du plan d’aménagement local de Cressier, qui entend maintenir les zones industrielles du sud du territoire communal.