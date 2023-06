Davantage de classes à La Chaux-de-Fonds pour l’accueil des jeunes Ukrainiens

L’afflux de migrants, en particulier venus d’Ukraine, conduit à l’ouverture de cinq classes supplémentaires pour la rentrée 2023 à La Chaux-de-Fonds. La Métropole horlogère accueille plus du tiers des 1'313 Ukrainiens du canton et plus de la moitié des enfants en âge de scolarité logés en appartement. L’école a renforcé le dispositif déjà existant. « Outre l’accueil dans les classes ordinaires et le soutien langagier, elle a mis en place des espaces ressources, regroupant les élèves durant certaines périodes, pour faciliter leur intégration », selon un communiqué diffusé ce vendredi par la Ville.

Au niveau communal, un comité de pilotage, en place depuis plus d’une année, chapeaute l’action des services engagés dans le dossier ukrainien. Dès le mois d’août, le Service de l’intégration et de la cohésion sociale proposera une nouvelle prestation pour informer et orienter les personnes nouvellement installées à La Chaux-de-Fonds. /comm-cwi