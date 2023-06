L’administration cantonale concentre une partie de ses forces à La Chaux-de-Fonds

Quatre entités de l'administration cantonale neuchâteloise vont se regrouper sur le site de la Serre à La Chaux-de-Fonds, indique l'État vendredi dans un communiqué. Deux offices du Service des migrations déménageront le 5 juin, l’Office cantonal de l’orientation scolaire et professionnelle le 19 juin et le Service cantonal des sports le 26 juin. Ces quatre entités rejoignent le Service des contributions déjà présent sur place.

Les nouveaux locaux offriront des espaces de travail partagés, des espaces d'accueil du public et des salles de réunion communes. Des zones de coworking seront également disponibles.

Deux entités du Service des migrations s'installeront dans les nouveaux locaux et bénéficieront d'un environnement de travail lumineux et convivial. Le Centre de documentation de l'Office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle déménagera également pour offrir un accueil renforcé au public.

À noter que ces installations sont temporaires, car ces entités rejoindront le centre de compétences « formation/emploi » du pôle administratif de l'État de Neuchâtel prévu sur le site des Docks à La Chaux-de-Fonds en 2026. /comm-dsa