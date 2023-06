175e anniversaire de la République: une cérémonie pour la paix

Tous les courants religieux neuchâtelois veulent marquer leur engagement commun pour la paix, lors d'une cérémonie à l'occasion du 175e anniversaire de la République neuchâteloise, qui aura lieu mercredi à la Vue-des-Alpes. Les différentes communautés saluent la fraternité et le dialogue entre les religions dans le canton.

Lors de la cérémonie, cinq membres de communautés religieuses différentes vont tour à tour proclamer un bout de la charte « Ensemble pour la paix », a déclaré vendredi Rémy Gogniat, organisateur de l'événement avec le Groupe de réflexion et de dialogue interreligieux du canton (DINE). Le conseiller d'État Laurent Kurth, responsable des relations entre les Églises et l'État, fera une allocution.

Le 7 juin marque le 25e anniversaire de la pose d'une plaque « Ensemble pour la paix », signée des juifs, chrétiens et musulmans et posée à l'occasion du 150e anniversaire de la République en 1998. Un érable avait aussi été planté. Pour les organisateurs, il est nécessaire de rappeler combien la paix, plus encore qu'il y a 25 ans, est une « nécessité absolue ».





« Énorme force »

Le dialogue interreligieux est très présent dans le canton. « C'est une énorme force. Il règne un esprit d'amitié, de collaboration des religions et de solidarité. On peut parler d'unité dans la diversité », a déclaré Sara Habibi, présidente du Groupe DINE, et membre de la communauté baha'ie.

Le Groupe DINE, fondé en 2003 et composé de dix communautés ou Églises, a par exemple eu pour mission de créer un lieu de prière au sein de l'hôpital Pourtalès, qui puisse convenir à toutes les communautés. « On a dû réfléchir à des solutions pour que chacun puisse se sentir à l'aise dans ce lieu, y compris les non-croyants », a expliqué Bertrand Leitenberg de la communauté israélite.

Le dialogue interreligieux se poursuit malgré l'échec en votation cantonale en septembre 2021 de la loi sur la reconnaissance de nouvelles communautés religieuses, à côté des trois Églises reconnues d'intérêt public. L'État a relancé le dossier et a pris contact avec ces dernières notamment. Il a aussi contacté le Groupe DINE pour avoir des clés pour faire face à la diversité religieuse de la population, au niveau des écoles, des hôpitaux ou de la police. /ATS