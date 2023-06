Les Promos chamboulent quelques habitudes

Et de la musique

Côté programmation, on retrouve Samantha Fox, Yves Larock ainsi qu’Emile & Images et Tafta seront présents, tout comme les régionaux Seriously Serious et Rebel Duck.

À noter que la soirée de cabaret prévu le jeudi soir est finalement annulée, par manque d’inscriptions. Les organisateurs ont déjà annoncé leur volonté de revenir avec cet événement l’année prochaine.