Des stand-up paddle en libre-service au bord du lac

Un nouveau système de libre-service fait son apparition à Neuchâtel. La Ville annonce ce jeudi avoir mis en service trois stations connectées au bord du lac en partenariat avec la start-up Equip. Installées à la plage de Serrières, à celle de Monruz et aux piscines du Nid-du-Crô, elles contiennent chacune six stand-up paddle. Pour se servir, il faudra télécharger l’application Equip, s’inscrire et payer 15 francs par carte de crédit, précise le communiqué de la Ville de Neuchâtel. Ces stations resteront fermées en cas de mauvais temps et une heure avant le coucher du soleil pour des raisons de sécurité.

Quatre autres stations proposant des ballons de foot, de basket, de handball, de ping-pong et de pétanque verront également le jour sur le terrain multisport au sud des patinoires, aux piscines du Nid-du-Crô et dans la plaine du Mail. /comm-gtr