« La descente de Xamax serait une catastrophe »

Quid de Rapperswil ?

L’adversaire des « rouge et noir » est relativement méconnu en Suisse romande. Cinquième de Promotion League, Rapperswil ne possède pas forcément de gros noms dans son effectif, mais son coach David Sesa évoque des souvenirs à Gérard Castella : « C’était un de mes joueurs à Servette. Il a joué en Italie et cela lui a été bénéfique sur le plan tactique », analyse-t-il. Avec les M21 de YB, l’ancien coach neuchâtelois a affronté deux fois Rapperswil cette saison. Il en retient une équipe au 4-3-3 bien huilé, à l’aise offensivement mais avec « des lacunes défensives »







L’heure de l’union sacrée

Neuchâtel Xamax va vivre l'une des semaines les plus cruciales de son existence. Un parcours du combattant qui doit lui permettre de garder sa place dans le football d’élite. Pourtant, la tâche ne sera pas simple et la réussite de cette dernière sera grandement influencée par l’attitude des joueurs sur le terrain. Trop souvent insuffisante cette saison, l’implication de l’équipe devra être maximale mercredi et samedi. C’est en tout cas le souhait de notre journaliste Jean-Paul Picci qui appelle les Xamaxiens à « ne rien lâcher, à mettre leur cœur et leurs tripes sur le terrain pour que le club se sauve ». /dpi