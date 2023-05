Corbak : une édition ambitieuse qui a su convaincre

En plus de l’espace off, ouvert à tous gratuitement, la manifestation s’est déroulée sur trois scènes cette année : la traditionnelle à la salle de gym, au temple du village et au Moultipass.

La journée du samedi était réservée aux enfants et aux familles avec notamment le spectacle de la Comédie musicale improvisée. Là encore, le public jeune et moins jeune a répondu présent.